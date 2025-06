Долгожданная и популярная Nintendo Switch 2 с поддержкой 4K поступила в продажу

Оригинальная игровая консоль Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году японской компанией Nintendo, произвела настоящую революцию в индустрии. Ее уникальная гибридная концепция, позволяющая играть как на большом экране телевизора, так и в портативном режиме, покорила сердца более 152 млн геймеров. С такими хитами, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и портами со «старших» консолей, первая Switch стала одной из самых продаваемых в истории консолей. Успех был обусловлен не только инновациями, но и богатой библиотекой игр, ориентированной как на семейную аудиторию, так и на хардкорных геймеров.