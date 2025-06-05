Что пожелать на Курбан-байрам: поздравления своими словами и картинки

Курбан-байрам, один из самых важных для мусульман дней в году, традиционно отмечают 10-го числа месяца Зуль-хиджа. В 2025 году основным днем праздника будет 6 июня. Торжества начнутся после захода солнца 5 июня и продлятся три дня. Праздник знаменует собой завершение хаджа и символизирует высшую преданность Богу, проявляемую через жертвоприношение, а также милосердие и солидарность. Как поздравить верующих с Курбан-байрамом — в материале «Газеты.Ru».