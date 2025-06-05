Фигурантам дела о хищении на «Восточной верфи» начали предъявлять обвинения

На заседании Первомайского районного суда Владивостока начали предъявлять обвинения фигурантам дела о многомиллионных хищениях на судостроительном предприятии «Восточная верфь», передает РИА Новости.
Следствие сообщало об уголовном деле о хищении имущества АО «Восточная верфь» более чем на 10 млн рублей. Обвинения предъявлены пяти участникам, в том числе экс-прокурору края Валерию Василенко, экс-ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и бывшему краевому депутату Геннадию Лазареву.
В марте региональная прокуратура сообщала, что в суд направлено дело о хищении имущества верфи на общую сумму свыше 13 млн рублей. Кроме того, фигурантам вменяется попытка хищения акций предприятия на сумму более 2,2 млн рублей.
Дело Лазарева было выделено в отдельное производство. Суд начал рассмотрение дела в четверг.
Глава объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщила, что следующее заседание суда назначено на 16 июня в 11.00 (04.00 мск).
По данным следствия, Василенко, занимавший пост прокурора Приморского края с 1991 по 2005 год, возглавлял структурное подразделение преступного сообщества, которым руководил Лазарев. Фигуранты дела подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, которые были выделены «Восточной верфи», одним из основных акционеров которой был Лазарев.
Установлено, что вместе с девятью сообщниками он похитил 16 объектов госимущества и обманом получал средства от студентов ВГУЭС, поступивших на бюджет.
Лазарев неоднократно избирался депутатом законодательного собрания Приморья с 1995 года. Долгое время он являлся ректором ВГУЭС. По версии следствия он был создателем ОПГ. Сейчас Лазарев находится под домашним арестом.