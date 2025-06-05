Фигурантам дела о хищении на «Восточной верфи» начали предъявлять обвинения

По данным следствия, Василенко, занимавший пост прокурора Приморского края с 1991 по 2005 год, возглавлял структурное подразделение преступного сообщества, которым руководил Лазарев. Фигуранты дела подозреваются в хищении средств гособоронзаказа, которые были выделены «Восточной верфи», одним из основных акционеров которой был Лазарев.