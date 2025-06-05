Жителей Уфы предупредили о плановых отключениях воды с 9 по 15 июня

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте предприятия.
Плановые отключения воды связаны с переключением выноса водопровода и заменой участка водопровода.
Отключения холодной воды у потребителей запланированы на следующей неделе в Уфе. Так, с 9 по 15 июня без воды временно останутся жители Калининского, Октябрьского и Советского районов, сообщили на предприятии «Уфаводоканал».
С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте предприятия.
Плановые отключения воды связаны с переключением выноса водопровода и заменой участка водопровода.