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Жители Татарстана массово жалуются на стоматологические клиники

Роспотребнадзор озвучил наиболее частые нарушения.

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Источник: Engin Akyurt/CC0

Наиболее частые жалобы от жителей Татарстана поступают в адрес стоматологических клиник. Об этом рассказали в управленит Роспотребнадзора по РТ.

Чаще всего нарекания вызывают ненадлежащее качество стоматологических услуг.

«Люди жалуются на неправильную постановку диагноза и методы лечения. Все эти жалобы повлекли серьезные последствия для здоровья», — сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

К примеру, Роспотребнадзор выступил истцом в защиту потребителя, которому удалили здоровый зуб вместо больного. Дело рассматривали более двух лет.