Жители Татарстана массово жалуются на стоматологические клиники

Наиболее частые жалобы от жителей Татарстана поступают в адрес стоматологических клиник. Об этом рассказали в управленит Роспотребнадзора по РТ.
Чаще всего нарекания вызывают ненадлежащее качество стоматологических услуг.
«Люди жалуются на неправильную постановку диагноза и методы лечения. Все эти жалобы повлекли серьезные последствия для здоровья», — сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.
К примеру, Роспотребнадзор выступил истцом в защиту потребителя, которому удалили здоровый зуб вместо больного. Дело рассматривали более двух лет.