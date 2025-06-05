ФСБ рассказала о российских преподавателях, сотрудничавших с Лондоном

«ФСБ России совместно с органами прокуратуры в адрес одного из указанных высших учебных заведений вынесено представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности нашей страны. Также преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ “Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности”, — говорится в заявлении.