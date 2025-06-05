Эксперт Мойсеяк перечислил самые опасные напитки в жару

— Сладость с газировкой в холодном виде снижают чувствительность рецепторов, поэтому человек не замечает, насколько сладкий напиток он пьет. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови и, как следствие, к резким скачкам энергии, за которыми следует усталость, — предупредила эксперт.