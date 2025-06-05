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Эксперт Мойсеяк перечислил самые опасные напитки в жару

Сладкие напитки в жару могут быть опасны для здоровья, потому что они могут резко повысить уровень глюкозы в крови. Об этом рассказала профессор Университета Росбиотех Марина Мойсеяк.

Сладкие напитки в жару могут быть опасны для здоровья, потому что они могут резко повысить уровень глюкозы в крови. Об этом рассказала профессор Университета Росбиотех Марина Мойсеяк.

— Сладость с газировкой в холодном виде снижают чувствительность рецепторов, поэтому человек не замечает, насколько сладкий напиток он пьет. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови и, как следствие, к резким скачкам энергии, за которыми следует усталость, — предупредила эксперт.

Холодная сладкая газировка также негативно влияет на желудок и повышает риск развития диабета II типа, отметила Мойсеяк. Эксперт рекомендует выбирать слабо газированные сокосодержащие напитки с природными сахарами (5−7 процентов), которые лучше усваиваются организмом, дают ощущение сытости и помогают избежать переедания. Самый безопасный вариант — обычная вода, передает Lenta.ru.

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как правильно питаться в жару. Он также высказался, что летом лучше всего пить обычную воду.