Организацию «Британский совет» признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council.
Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Британский совет» (British Council) нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council (Великобритания), финансируемую лордами, пэрами и прочими эсквайрами», — отметили представители Генпрокуратуры. Информацию об этом они выложили в telegram-канале ведомства.
Деятельность British Council реализуется в сферах образования, культуры и молодежной политики. Как отметили в ведомстве, финансируется организация за счет представителей британской аристократии. В Генпрокуратуре подчеркивают, что под эгидой обучения английскому языку и культурных мероприятий организация последовательно внедряет проекты, которые, по мнению российских властей, могут негативно повлиять на общественное мнение и национальные интересы России.