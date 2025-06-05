Организацию «Британский совет» признали нежелательной в РФ

Деятельность British Council реализуется в сферах образования, культуры и молодежной политики. Как отметили в ведомстве, финансируется организация за счет представителей британской аристократии. В Генпрокуратуре подчеркивают, что под эгидой обучения английскому языку и культурных мероприятий организация последовательно внедряет проекты, которые, по мнению российских властей, могут негативно повлиять на общественное мнение и национальные интересы России.