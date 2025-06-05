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Минские пляжи будут убираться от мусора не реже одного раза в месяц во время летнего сезона

Минские пляжи будут убираться от мусора не реже раза в месяц в летнем сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Минские пляжи будут убираться от мусора не реже раза в месяц в летнем сезоне. Подробности озвучил глава Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Матюшко. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.

Матюшко обратил внимание, что все пляжи Минска были очищены от мусора и грязи.

— Сейчас там хорошее, чистое дно, можно купаться. В течение сезона мы будем не реже раза в месяц проводить работы по очистке пляжей, — уточнил председатель Минской городской организации ОСВОД.

Он также отметил: если где-то от отдыхающих будут поступать заявки, то на них оперативно отреагируют. Матюшко рассказал, что в Минске безопасность на воде обеспечивается силами восьми спасательных станций ОСВОД, а в купальный сезон заработают еще 20 сезонно-спасательных постов.

Тем временем ОСВОД предупредил белорусов о штрафе в 1260 рублей за это нарушение на пляже.

Кстати, мы собрали полный график отключения горячей воды в Минске в июне 2025: список адресов, даты отключения.

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