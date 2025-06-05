Минские пляжи будут убираться от мусора не реже одного раза в месяц во время летнего сезона

Он также отметил: если где-то от отдыхающих будут поступать заявки, то на них оперативно отреагируют. Матюшко рассказал, что в Минске безопасность на воде обеспечивается силами восьми спасательных станций ОСВОД, а в купальный сезон заработают еще 20 сезонно-спасательных постов.