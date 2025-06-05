Россия получила место в Экономическом и Социальном Совете ООН

Генеральная Ассамблея ООН провела выборы новых членов Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). От группы восточноевропейских государств на три вакантных места претендовали Белоруссия, Россия, Украина, Хорватия и Северная Македония. В первом туре победу одержали Украина и Хорватия, а в ходе второго тура Россия получила оставшееся место, обойдя Белоруссию.