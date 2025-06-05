Россия получила место в Экономическом и Социальном Совете ООН

Россия получила место в Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) ООН по итогам голосования. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Генеральная Ассамблея ООН провела выборы новых членов Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). От группы восточноевропейских государств на три вакантных места претендовали Белоруссия, Россия, Украина, Хорватия и Северная Македония. В первом туре победу одержали Украина и Хорватия, а в ходе второго тура Россия получила оставшееся место, обойдя Белоруссию.
Дополнительные выборы также привели к избранию Германии и США, которые заменят Лихтенштейн и Италию, отказавшихся от своих мест. Полномочия новых представителей истекают в 2026 и 2027 годах соответственно.
Кроме того, в ЭКОСОС на трехлетний срок вошли Австралия, Бурунди, Чад, Китай, Эквадор, Финляндия, Индия, Ливан, Мозамбик, Норвегия, Перу, Сьерра-Леоне, Сент-Китс и Невис, Турция и Туркменистан. Их полномочия начнутся 1 января 2026 года.
Выборы проходили с учетом принципа справедливого географического представительства между пятью региональными группами. В первом туре голосования приняли участие 189 государств-членов, а во втором — 187. Для избрания требовалось большинство в две трети голосов, передает сайт ООН.
Недавно стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за назначение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа.