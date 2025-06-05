На Луне нашли 6500 кратеров с запасами платины на $1 трлн

Авторы исследования отмечают, что добывать ресурсы на Луне может оказаться проще, чем на астероидах. Расстояние до Луны меньше, а гравитация помогает проводить устойчивые операции. Однако правовые вопросы остаются неясными. Договор о космосе 1967 года запрещает присвоение космических объектов, но не определяет правила для частной добычи.