Создан способ мониторинга экотоксикантов с помощью спектрометра

ТОМСК, 5 июня. /ТАСС/. Новый подход, который позволяет в режиме онлайн вести мониторинг экологически опасных токсикантов, создали ученые Томского государственного университета (ТГУ), Института физики микроструктур (ИФМ) РАН и Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Для этого они использовали терагерцовый абсорбционный спектрометр высокого разрешения, разработанный в ИФМ РАН, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В министерстве отметили, что на сегодняшний день в мире накоплены значительные объемы токсичных химических веществ (ТХВ) и химически опасных веществ (ХОВ), которые в случае попадания в окружающую среду в чрезвычайных ситуациях могут создать угрозу массового поражения людей и нанести ущерб окружающей среде путем заражения больших территорий. Кроме того, задачи экспресс-диагностики паров этих веществ в атмосфере обусловлены необходимостью противодействия угрозе террористических актов с использованием ТХВ и ХОВ.
«В основе выявления токсичных компонентов лежит метод оптической спектроскопии. У каждого химического компонента есть свой уникальный спектр поглощения, просто не всегда он известен. Соответственно, его нужно найти либо экспериментальным путем, либо с помощью расчетов. Зная этот спектр, мы можем с помощью метода оптической спектроскопии выявить наличие интересующей нас компоненты и определить ее концентрацию, понять, если ли превышение ПДК», — сказал один из авторов статьи, завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенев.
В ходе исследований ученые выявили линии поглощения характерных продуктов распада 2-хлорвинилдихлорарсина в газовой фазе (хлорметан, формальдегид, ацетальдегид, акрилальдегид, гликольальдегид, ацетонитрил, пропионитрил и др.) и технологических примесей (оксид серы IV). Новые данные могут быть использованы для проведения экологического мониторинга в промзонах.
Кроме того, ученые исследовали продукты распада 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита). Люизит является токсином общеопасного и кожно-нарывного действия из-за наличия в молекуле фрагмента AsCl2. В результате разложения люизита образуются мышьяксодержащие продукты, загрязняющие окружающую среду воздух, поверхность почвы, водоемы. Поэтому важно вести контроль состояния окружающей среды в местах хранения таких веществ, а также при их транспортировке и уничтожении.
«Предлагаемый подход удобен тем, что позволяет вести мониторинг на любой территории. В настоящее время ученые ТГУ и ИФМ РАН работают над созданием спектрометра, который можно будет устанавливать на беспилотник и осуществлять мониторинг индустриальных газов и других экотоксикантов на расстоянии — без присутствия человека в зоне загрязнения», — отмечается в сообщении.