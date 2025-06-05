Создан способ мониторинга экотоксикантов с помощью спектрометра

«В основе выявления токсичных компонентов лежит метод оптической спектроскопии. У каждого химического компонента есть свой уникальный спектр поглощения, просто не всегда он известен. Соответственно, его нужно найти либо экспериментальным путем, либо с помощью расчетов. Зная этот спектр, мы можем с помощью метода оптической спектроскопии выявить наличие интересующей нас компоненты и определить ее концентрацию, понять, если ли превышение ПДК», — сказал один из авторов статьи, завлабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенев.