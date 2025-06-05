В правительстве Приморья новое назначение: в должность вступил выпускник программы «Муравьев-Амурский 2030»

«Опыт работы с международными партнерами, дополненный знаниями, полученными в программе, поможет мне эффективно решать поставленные задачи», — подчеркнул Павел Дубасов.
В правительстве Приморья отметили, что одной из ключевых задач Павла Дубасова станет взаимодействие с иностранными партнерами, а также подготовка и сопровождение крупных международных проектов. Кроме того, ему предстоит заняться созданием условий для привлечения в регион инвестиций.
Павел Дубасов жил и работал в Москве, окончил МГИМО с отличием. Работал в международной консалтинговой компании и специализировался на повышении эффективности и производительности труда. После — четыре года работал в Китае, где занимался вопросами образования, а также налаживал связи государства и бизнеса. Затем, вернувшись в Москву, возглавил проектный офис в нефтегазовой компании и вел работу с китайскими партнерами.
Ранее сообщалось о том, что в конце мая пост министра цифрового развития и связи Приморского края занял Андрей Клементьев. Его предшественник, Константин Волошин, ушел с должности по собственному желанию.