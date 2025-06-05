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В правительстве Приморья новое назначение: в должность вступил выпускник программы «Муравьев-Амурский 2030»

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня, ФедералПресс. Выпускника кадровой программы «Муравьев-Амурский 2030» назначили помощником заместителя председателя правительства Приморья Николая Стецко. Павел Дубасов будет работать в сфере туризма, экономики и международного сотрудничества.

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Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«Опыт работы с международными партнерами, дополненный знаниями, полученными в программе, поможет мне эффективно решать поставленные задачи», — подчеркнул Павел Дубасов.

В правительстве Приморья отметили, что одной из ключевых задач Павла Дубасова станет взаимодействие с иностранными партнерами, а также подготовка и сопровождение крупных международных проектов. Кроме того, ему предстоит заняться созданием условий для привлечения в регион инвестиций.

Павел Дубасов жил и работал в Москве, окончил МГИМО с отличием. Работал в международной консалтинговой компании и специализировался на повышении эффективности и производительности труда. После — четыре года работал в Китае, где занимался вопросами образования, а также налаживал связи государства и бизнеса. Затем, вернувшись в Москву, возглавил проектный офис в нефтегазовой компании и вел работу с китайскими партнерами.

Ранее сообщалось о том, что в конце мая пост министра цифрового развития и связи Приморского края занял Андрей Клементьев. Его предшественник, Константин Волошин, ушел с должности по собственному желанию.