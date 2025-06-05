В правительстве Приморья новое назначение: в должность вступил выпускник программы «Муравьев-Амурский 2030»

Павел Дубасов жил и работал в Москве, окончил МГИМО с отличием. Работал в международной консалтинговой компании и специализировался на повышении эффективности и производительности труда. После — четыре года работал в Китае, где занимался вопросами образования, а также налаживал связи государства и бизнеса. Затем, вернувшись в Москву, возглавил проектный офис в нефтегазовой компании и вел работу с китайскими партнерами.