Красноярск готовится к масштабному празднованию 397-летия: опубликована программа

6 июня откроет праздничный марафон:
В 10:00 у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» стартует летний сезон Трудового отряда. В 12:00 на площади перед администрацией состоится торжественная церемония поднятия городского флага. В 13:00 пройдет награждение новых Почетных граждан города. С 16:00 в парках «Каменка», им. Гагарина и им. 400-летия начнутся районные праздники с концертами, мастер-классами и развлечениями. Вечером в Покровском парке выступят ансамбль «Оберег» и группа «Яхонт».
7 июня станет днем «ЯРких БЕРЕГОВ»:
С 12:00 до 22:00 праздник охватит Центральную, Ярыгинскую и Кировскую набережные. В парке им. 1 Мая с 17:00 до 23:00 пройдет фестиваль «Майпарк» с кинопоказом под открытым небом. Вечерняя программа в Покровском парке порадует выступлениями «Музыкальной народной дружины» и Виталия Гогунского.
8 июня завершит празднование:
Утренние мероприятия в озере-парке Октябрьский (
Вечером в Татышев-парке выступят местные коллективы и специальный гость — Пелагея (
Особое внимание организаторы уделили разнообразию мероприятий — от торжественных церемоний до народных гуляний, чтобы каждый красноярец смог найти праздник по душе.
Напомним, трое красноярских актеров сыграли в новом комедийном сериале.