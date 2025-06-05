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Красноярск готовится к масштабному празднованию 397-летия: опубликована программа

КРАСНОЯРСК, 5 июня, ФедералПресс. С 6 по 8 июня краевая столица отметит свой день рождения насыщенной трехдневной программой. В этом году праздник пройдет без традиционного салюта, но порадует горожан многочисленными мероприятиями на разных площадках города.

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Источник: Reuters

6 июня откроет праздничный марафон:

В 10:00 у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» стартует летний сезон Трудового отряда. В 12:00 на площади перед администрацией состоится торжественная церемония поднятия городского флага. В 13:00 пройдет награждение новых Почетных граждан города. С 16:00 в парках «Каменка», им. Гагарина и им. 400-летия начнутся районные праздники с концертами, мастер-классами и развлечениями. Вечером в Покровском парке выступят ансамбль «Оберег» и группа «Яхонт».

7 июня станет днем «ЯРких БЕРЕГОВ»:

С 12:00 до 22:00 праздник охватит Центральную, Ярыгинскую и Кировскую набережные. В парке им. 1 Мая с 17:00 до 23:00 пройдет фестиваль «Майпарк» с кинопоказом под открытым небом. Вечерняя программа в Покровском парке порадует выступлениями «Музыкальной народной дружины» и Виталия Гогунского.

8 июня завершит празднование:

Утренние мероприятия в озере-парке Октябрьский (11:00—13:00). Продолжение программы на набережных (12:00—20:00). В 16:00 в парке «Солнечная поляна» начнется концерт «На Солнечной поляночке».

Вечером в Татышев-парке выступят местные коллективы и специальный гость — Пелагея (21:00—22:00).

Особое внимание организаторы уделили разнообразию мероприятий — от торжественных церемоний до народных гуляний, чтобы каждый красноярец смог найти праздник по душе.

Напомним, трое красноярских актеров сыграли в новом комедийном сериале.