Красноярск готовится к масштабному празднованию 397-летия: опубликована программа

В 10:00 у стелы «Красноярск — город трудовой доблести» стартует летний сезон Трудового отряда. В 12:00 на площади перед администрацией состоится торжественная церемония поднятия городского флага. В 13:00 пройдет награждение новых Почетных граждан города. С 16:00 в парках «Каменка», им. Гагарина и им. 400-летия начнутся районные праздники с концертами, мастер-классами и развлечениями. Вечером в Покровском парке выступят ансамбль «Оберег» и группа «Яхонт».