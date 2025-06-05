В России создали технологию получения субстанции для лекарств от диабета

«Ученые Центра синтетической биотехнологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали новую биотехнологию получения фармацевтической субстанции для производства препаратов на основе агонистов рецепторов ГПП-1, в том числе семаглутида. Это препараты нового класса, которые широко используется для лечения сахарного диабета II типа и ожирения», — говорится в сообщении.