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В России создали технологию получения субстанции для лекарств от диабета

Новая технология сокращает время производства субстанции на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали технологию получения импортозамещающей фармацевтической субстанции для создания лекарств от сахарного диабета II типа, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

«Ученые Центра синтетической биотехнологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали новую биотехнологию получения фармацевтической субстанции для производства препаратов на основе агонистов рецепторов ГПП-1, в том числе семаглутида. Это препараты нового класса, которые широко используется для лечения сахарного диабета II типа и ожирения», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра синтетической биотехнологии Сеченовского университета Василия Степаненко, новая технология сокращает время производства субстанции на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки и делает технологический процесс гораздо более доступным для трансфера на производственную площадку.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время большинство доступных на российском рынке препаратов производят из фармацевтической субстанции из Китая. «Разработанная технология позволит локализовать полный цикл производства современных лекарств для лечения сахарного диабета на территории России», — говорится в сообщения.