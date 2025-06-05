ФСБ рассказала о планах Британии по вербовке российских ученых

«Следует отметить, что англичане традиционно рассматривают представителей научной среды как наиболее перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за их прямого доступа к молодежи и возможности транслировать нужное мнение, воспитывая “новое поколение” российских граждан в правильном для Лондона ключе», — говорится в заявлении Федеральной службы безопасности.