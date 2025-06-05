Температура, тошнота и рвота: Врач рассказала, чем можно заразиться от немытых ягод

С началом летнего сезона наступает время свежих ягод, которые, несмотря на свои питательные свойства, могут таить в себе значительные риски для здоровья, если их не помыть перед употреблением. Врач-инфекционист из «СМ-Клиника» Наталья Очинская в беседе с «Газетой.ru» предупредила, что неочищенные ягоды могут стать источником заражения кишечной палочкой, сальмонеллёзом или гельминтозами.