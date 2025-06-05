Доцент Балынин: Маткапитал на первого ребенка может превысить 738 тысяч рублей

В 2026 году размер материнского капитала может достичь 738 585,64 рубля на первого ребенка и 237 427,8 рубля на второго. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он уточнил, что если семья не получила выплату за первого ребенка, то сумма на второго превысит 976 тысяч рублей.
По словам Балынина, такие значения возможны при инфляции на уровне семи процентов по итогам текущего года. Если инфляция достигнет восьми процентов, то выплаты вырастут до 745 488,31 рубля за первого и 239 646,75 рубля за второго ребенка.
Экономист напомнил, что с 2020 года право на маткапитал получили больше семей — круг получателей был расширен, передает «Газета.ru».
В России продолжается разработка ряда программ поддержки родителей. Так, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Помимо этого, глава государства поручил проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.