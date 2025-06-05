Самарские «Крылья» хотят арендовать пять футболистов из столичных команд

Инсайдер добавил: в сфере интересов волжан Антон Зиньковский (по такому же соглашению выступал за «КС» после зимней паузы) и Игорь Дмитриев (был с августа), а также Вадим Раков, Никита Салтыков (играл в основе Самары с июля 2023-го по июнь 2024-го). Плюс Егор Смелов из дубля «Динамо».