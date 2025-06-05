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Самарские «Крылья» хотят арендовать пять футболистов из столичных команд

Речь идет об игроках «Спартака», «Локомотива» и «Динамо».

Качество жизни в вашем регионе

Речь идет об игроках «Спартака», «Локомотива» и «Динамо».

Их планируют взять под нового тренера. Журналист Иван Карпов пишет, что под 47-летнего Магомеда Адиева. Ранее сообщали, что последним местом его работы были подмосковные «Химки». Там трудился с апреля по май нынешнего года.

Инсайдер добавил: в сфере интересов волжан Антон Зиньковский (по такому же соглашению выступал за «КС» после зимней паузы) и Игорь Дмитриев (был с августа), а также Вадим Раков, Никита Салтыков (играл в основе Самары с июля 2023-го по июнь 2024-го). Плюс Егор Смелов из дубля «Динамо».

Недавно писали, что «зелено-бело-синие» стали 12-ми по количеству ударов в минувшем сезоне Премьер-лиги.

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