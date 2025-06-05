Разработано стекло, защищающее от радиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Группа исследователей, в составе которой ученый Уральского федерального университета (УрФУ), разработала новый тип боросиликатных стекол, которые более чем на 28% эффективнее защищают от радиации, чем бетон и другие традиционные материалы. Разработка позволит создавать защитные очки от радиации и более тонкие и прочные экраны для медицинского, промышленного и ядерного оборудования, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций вуза.
«Защитные очки от радиации, как известно, содержат высокие концентрации оксида свинца, который токсичен для человека и окружающей среды. Мы же создали новые бессвинцовые стекла с использованием оксида неодима и оксида бария, которые имеют высокие атомные номера. Это позволяет улучшить радиационную защиту, а также повысить прозрачность и оптические свойства стекол», — сообщил соавтор работы, ведущий научный сотрудник кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УрФУ Махмуд Карем Абделазим Габер. Благодаря разработке эффективность защиты от радиации выросла до 28,3%, что превосходит показатели традиционных материалов, таких как бетон (22,1%) и коммерческое стекло RS-360 (27,3%).
Разработка позволит создавать защитные очки от радиации и более тонкие и прочные экраны для медицинского, промышленного и ядерного оборудования. «Из-за поглощения желтого и зеленого света, стекло может использоваться в сварочных очках для индивидуальной защиты во время ремонта и сварки металлических радиоактивных поверхностей», — отметил ученый. Результаты подтверждены с помощью программы Phy-X.
Боратные стекла широко используются в ядерной промышленности из-за их устойчивости к радиации и простоты производства, нотакие стекла хрупкие. Ученые добавили в боратные стекла тяжелые оксиды — неодим и барий — и получили более прочные образцы, сохранив прозрачность. Стекла синтезированы методом плавления-закалки с использованием высокочистых компонентов.
Исследование, проведенное совместно с учеными из Иордании, Саудовской Аравии, Малайзии и Египта, показало, что новые стекла также превзошли аналоги из боросиликатных систем с содержанием оксида свинца и оксида бария: при просвечивании гамма-излучением мощностью 0,662 МэВ их эффективность на 16% выше, чем у стекол с 35−40 мольными процентами свинца.