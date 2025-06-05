Разработано стекло, защищающее от радиации

«Защитные очки от радиации, как известно, содержат высокие концентрации оксида свинца, который токсичен для человека и окружающей среды. Мы же создали новые бессвинцовые стекла с использованием оксида неодима и оксида бария, которые имеют высокие атомные номера. Это позволяет улучшить радиационную защиту, а также повысить прозрачность и оптические свойства стекол», — сообщил соавтор работы, ведущий научный сотрудник кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» УрФУ Махмуд Карем Абделазим Габер. Благодаря разработке эффективность защиты от радиации выросла до 28,3%, что превосходит показатели традиционных материалов, таких как бетон (22,1%) и коммерческое стекло RS-360 (27,3%).