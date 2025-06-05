С бывшего студента университета юстиции в Приморье взыскали долг за обучение через суд

Уссурийский районный суд удовлетворил иск Всероссийского государственного университета юстиции к бывшему студенту-заочнику, который не оплатил обучение в магистратуре по направлению «Юриспруденция», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморья.
Согласно материалам дела, студент был зачислен в университет 1 октября 2020 года на платной основе. Учебное заведение предоставило образовательные услуги в полном объёме, однако ответчик не оплатил обучение за два семестра, накопив долг в размере более 40 тысяч рублей. Из-за просрочки оплаты он был отчислен 1 ноября 2021 года.
После направления претензии, которая осталась без ответа, вуз обратился в суд. Суд взыскал с ответчика не только сумму долга, но также начисленные пени и судебные расходы. Решение вступило в законную силу.