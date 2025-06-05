С бывшего студента университета юстиции в Приморье взыскали долг за обучение через суд

Согласно материалам дела, студент был зачислен в университет 1 октября 2020 года на платной основе. Учебное заведение предоставило образовательные услуги в полном объёме, однако ответчик не оплатил обучение за два семестра, накопив долг в размере более 40 тысяч рублей. Из-за просрочки оплаты он был отчислен 1 ноября 2021 года.