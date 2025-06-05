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Стали известны муниципалитеты Башкирии с самой высокой заболеваемостью гонореей

Стерлитамак стал городом Башкирии с самой высокой заболеваемостью гонореей.

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Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Башкирии зарегистрировали 154 случая гонореи (3,79 на 100 тысяч человек), что на 23,9% меньше показателей 2023-го. Уровень заболеваемости в республике, как сообщает издание UfaTime.ru, в 1,68 раза ниже среднероссийского.

При этом в 11 муниципалитетах сохраняется повышенная заболеваемость. Наибольшие показатели зафиксированы в Стерлитамаке (12,48 случая на 100 тысяч), Стерлитамакском (10,52) и Караидельском (8,66) районах. В Уфе уровень составил 5,98 случая на 100 тысяч жителей.

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