Стали известны муниципалитеты Башкирии с самой высокой заболеваемостью гонореей

В 2024 году в Башкирии зарегистрировали 154 случая гонореи (3,79 на 100 тысяч человек), что на 23,9% меньше показателей 2023-го. Уровень заболеваемости в республике, как сообщает издание UfaTime.ru, в 1,68 раза ниже среднероссийского.