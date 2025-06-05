Россияне назвали размер достойной заработной платы

34,6 процента россиян считают достойной зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из исследования «Финансы Mail».
Около 25 процентов опрошенных назвали сумму до 500 тысяч рублей, а 12,1 процента хотели бы получать более 500 тысяч. Лишь 0,5 процента респондентов указали, что достойный оклад — до 50 тысяч рублей, 1,7 процента — до 70 тысяч, а 11 процентов — до 100 тысяч.
Почти половина участников опроса считают, что их текущая зарплата ниже той, которую они заслуживают, передает RT.
Ранее родители юных москвичей рассказали, какую зарплату хотели бы видеть у своих детей. Желаемым оказался доход в размере 300 тысяч рублей.
В марте министр финансов России Антон Силуанов призвал представителей российского бизнеса подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений вместо того, чтобы повышать им зарплаты. Он подчеркнул, что участие компаний в программе повысит ее привлекательность для работников.
Также в Госдуме могут рассмотреть законопроект, который признает ведение домашнего хозяйства работой и предусматривает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума в регионе.