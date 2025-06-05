Россияне назвали размер достойной заработной платы

Около 25 процентов опрошенных назвали сумму до 500 тысяч рублей, а 12,1 процента хотели бы получать более 500 тысяч. Лишь 0,5 процента респондентов указали, что достойный оклад — до 50 тысяч рублей, 1,7 процента — до 70 тысяч, а 11 процентов — до 100 тысяч.