В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Ограничить выплаты по беременности и родам для мигрантов предложили в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Парламентарий направил обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову.
В письме предлагается оплачивать больничные листы при условии, что страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства уплачивались из заработка работника не менее шести месяцев до наступления страхового случая.
Кроме того, документ предусматривает предоставление иностранным гражданам права на выплаты по беременности и родам, а также пособия при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 года, но только при наличии минимального страхового стажа не менее одного года.
— При этом для граждан Республики Беларусь ныне действующие нормы предлагается сохранить, — приводит выдержки из письма ТАСС.
Инициатива связана со скандалом в Мытищах, который произошел еще в январе. Многодетная семья из Таджикистана, как сообщалось, жила в России уже 14 лет и получила жилищный сертификат на 24 миллиона рублей. Глава городского округа Юлия Купецкая тогда заявила, что РФ является многонациональным государством, поэтому не стоит удивляться тому, что семьи мигрантов получают такие сертификаты.
В интернете отца семьи обвинили в националистических высказываниях, а депутаты потребовали проверить администрацию городского округа. По данному факту возбудили уголовное дело. «Вечерняя Москва» рассказывает историю скандала в хронологическом порядке.