Экс-глава Курской области Смирнов «украл» у пограничников два опорника

По делу Смирнова проходят несколько крупных экс-чиновников и бизнесменов. Под стражей находятся его бывший зам Алексей Дедов, помощник с приставкой «экс» главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина Игорь Грабин. В СИЗО проводит время и бывший депутат облдумы Максим Васильев и другие фигуранты. Ущерб от действий группы Смирнова-Дедова может превышать 1 миллиард рублей.