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Экс-глава Курской области Смирнов «украл» у пограничников два опорника

В уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова появился новый эпизод.

В уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова появился новый эпизод. Ему вменяют растрату средств в составе группы на строительство двух опорных пунктов для пограничников, передает ТАСС.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), по факту хищения бюджетных средств, перечисленных АО “Корпорацией развития Курской области” в рамках заключенного договора подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы», — говорится в сообщении.

По делу Смирнова проходят несколько крупных экс-чиновников и бизнесменов. Под стражей находятся его бывший зам Алексей Дедов, помощник с приставкой «экс» главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина Игорь Грабин. В СИЗО проводит время и бывший депутат облдумы Максим Васильев и другие фигуранты. Ущерб от действий группы Смирнова-Дедова может превышать 1 миллиард рублей.

Ранее «МК» писал, что экс-глава компании-банкрота «КТК сервис» Андрей Воловиков дал подробные показания против фигурантов и скрылся от следствия на СВО. Он заключил годовой контракт с Минобороны, но был задержан и этапирован в Москву.