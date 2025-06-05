Экс-глава Курской области Смирнов «украл» у пограничников два опорника

В уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова появился новый эпизод. Ему вменяют растрату средств в составе группы на строительство двух опорных пунктов для пограничников, передает ТАСС.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), по факту хищения бюджетных средств, перечисленных АО “Корпорацией развития Курской области” в рамках заключенного договора подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы», — говорится в сообщении.
По делу Смирнова проходят несколько крупных экс-чиновников и бизнесменов. Под стражей находятся его бывший зам Алексей Дедов, помощник с приставкой «экс» главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина Игорь Грабин. В СИЗО проводит время и бывший депутат облдумы Максим Васильев и другие фигуранты. Ущерб от действий группы Смирнова-Дедова может превышать 1 миллиард рублей.
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