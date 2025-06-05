Омские полицейские разбираются в истории пчел-убийц — они покусали собак и женщину

В отдел полиции № 8 УМВД по городу Омску обратились садоводы СНТ «Деревообработчик». Они написали заявление на соседа, который держал на своем участке ульи.
В конце мая его пчелы набросились на соседских собак, одна из который была привязана к смежному с его участком забору. О ЧП владельцу ульев сообщили хозяева собак. 52-летний пчеловод отогнал пчел и повез пострадавших животных в ветклинику. Однако по дороге одна из собак, ротвейлер, умерла.
«Ветеринар не смогла однозначно сказать, что собака умерла именно от укусов пчел. Накануне одной из собак был выставлен диагноз “паровирусный интерит”, вторая, возможно, тоже была заражена», — оправдывался владелец ульев.
Также пчелы покусали 47-летнюю женщину, которая вслед за владельцами собак также написала заявление в полицию.
После этого инцидента хозяин ульев добровольно переместил их в лес. Что грозит пчеловоду за действия его агрессивных пчел-убийц, в полиции не сообщили.