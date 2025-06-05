Омские полицейские разбираются в истории пчел-убийц — они покусали собак и женщину

В конце мая его пчелы набросились на соседских собак, одна из который была привязана к смежному с его участком забору. О ЧП владельцу ульев сообщили хозяева собак. 52-летний пчеловод отогнал пчел и повез пострадавших животных в ветклинику. Однако по дороге одна из собак, ротвейлер, умерла.