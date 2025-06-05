Бойцы ВС РФ захватили два танка Abrams и три БТР MaxxPro в Сумской области

Подбитую иностранную технику эвакуировали с поля боя в два этапа. Сначала российские военные провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от беспилотников ВСУ и мин, а затем специалисты ремонтной роты с помощью тягача доставили захваченные трофеи в тыловой район.