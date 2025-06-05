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Бойцы ВС РФ захватили два танка Abrams и три БТР MaxxPro в Сумской области

Среди трофеев также оказались боевая бронированная машина Stryker и РЭМ Challenger.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы группировки войск «Север» захватили в Сумской области два подбитых танка M1 Abrams ВСУ и три бронемашины International MaxxPro. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военная техника противника находилась на границе Сумской области. Эвакуировали трофеи в тыловой район военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Среди захваченных образцов — два танка M1 Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger», — уточнили в российском военном ведомстве.

Подбитую иностранную технику эвакуировали с поля боя в два этапа. Сначала российские военные провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава от беспилотников ВСУ и мин, а затем специалисты ремонтной роты с помощью тягача доставили захваченные трофеи в тыловой район.

Ранее стало известно об уничтожении в зоне СВО расчёта украинских БПЛА и ретрансляторов.