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Возможный участник атаки дронов из фур регистрировал бизнес на Украине

Появились подробности о возможном участнике атаки дронов из фур Артеме Тимофееве.

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал на Украине бизнес, связанный с транспортными перевозками и торговлей. Это следует из регистрационных документов, передает РИА Новости.

Согласно документам компания была зарегистрирована 10 лет назад в форме ООО в Краматорске.

Ранее власти Усть-Кута сообщили о розыске Артема Тимофеева в связи с его возможной причастностью к атаке БПЛА на военный аэродром «Белая» 1 июня.

Появлялась информация о том, что Тимофеев был сторонником евромайдана.

По некоторым данным, Тимофеев с женой уехал из города в Казахстан за несколько дней до ЧП. Предполагается, что он был владельцем фур, из которых запускали дроны.

Известно также, что до 2018 года пара жила в Киеве, после чего переехала в Челябинскую область, где проживают родственники Тимофеева.

Бабушка мужчины заявила, что не знает, где он сейчас находится.