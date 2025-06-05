Возможный участник атаки дронов из фур регистрировал бизнес на Украине

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал на Украине бизнес, связанный с транспортными перевозками и торговлей. Это следует из регистрационных документов, передает РИА Новости.
Согласно документам компания была зарегистрирована 10 лет назад в форме ООО в Краматорске.
Ранее власти Усть-Кута сообщили о розыске Артема Тимофеева в связи с его возможной причастностью к атаке БПЛА на военный аэродром «Белая» 1 июня.
Появлялась информация о том, что Тимофеев был сторонником евромайдана.
По некоторым данным, Тимофеев с женой уехал из города в Казахстан за несколько дней до ЧП. Предполагается, что он был владельцем фур, из которых запускали дроны.
Известно также, что до 2018 года пара жила в Киеве, после чего переехала в Челябинскую область, где проживают родственники Тимофеева.
Бабушка мужчины заявила, что не знает, где он сейчас находится.