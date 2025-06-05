Бездорожья стало больше во Владивостоке после дождей

Так, жители Снеговой Пади пишут, что дожди размыли проезжую часть по улице Адмирала Горшкова, где в процессе ремонта дороги сняли асфальт. Местные автомобилисты уже «предвкушают» трудное лето — конца ремонту пока не видно, а сезон дождей только начался, причём Примгидромет обещает региону избыточное количество осадков.
Страдает от бездорожья и микрорайон ЖК «Изумрудный». В telegram-чат главы города поступило сообщение, что из-под земли в районе Русской, 73 «б» бьёт ключ, который размывает всю дорогу к улице Майора Филиппова — единственный проезд к «Изумрудному». Дорога покрыта ямами, которые были присыпаны щебнем, но ключ вымывает эту засыпку. Такое стабильно происходит после дождей.
На Патрокле размывает проезжую часть по улице Можайской (на фото ниже). Сейчас её ремонтируют, заявленный срок окончания работ — второй квартал 2025 года, но работы, по словам местных жителей, практически не ведутся. Дожди не только разрушают дорогу, размывая и без того глубокие и широкие ямы, но и сдвигают сроки возобновления работ. Сейчас проезд по этому участку в обе стороны осуществляется по одной полосе, перед которой постоянно скапливается очередь из автомобилей, что приводит не только к заторам, но и к аварийным ситуациям. Тротуар тоже разрушен, и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, потому что с другой стороны дороги находится обрыв.
Очередной дождь ожидается во Владивостоке в субботу.