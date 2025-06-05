Бездорожья стало больше во Владивостоке после дождей

На Патрокле размывает проезжую часть по улице Можайской (на фото ниже). Сейчас её ремонтируют, заявленный срок окончания работ — второй квартал 2025 года, но работы, по словам местных жителей, практически не ведутся. Дожди не только разрушают дорогу, размывая и без того глубокие и широкие ямы, но и сдвигают сроки возобновления работ. Сейчас проезд по этому участку в обе стороны осуществляется по одной полосе, перед которой постоянно скапливается очередь из автомобилей, что приводит не только к заторам, но и к аварийным ситуациям. Тротуар тоже разрушен, и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, потому что с другой стороны дороги находится обрыв.