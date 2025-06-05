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Зоопарк Ростова-на-Дону передал парку «Малинки» нескольких животных

Фламинго и гуанако: какие животные переехали из Ростова в «Малинки».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Южный парк «Малинки» получил ценный подарок от Ростовского зоопарка — пять молодых фламинго и пару верблюдов гуанако. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале парка.

Так, в парк привезли пять годовалых фламинго, но пока без характерного розового окраса, ведь они еще совсем маленькие. Также на новом месте обустраиваются два верблюда гуанако по кличкам Жюль и Женева. Пока посетители парка не смогут познакомиться с новыми обитателями. Все животные помещены на обязательный 21-дневный карантин. После его завершения фламинго присоединятся к основной стае, а гуанако поселятся в вольере «Южная Америка».

Отметим, что обмен животными проводится среди зоопарков для обогащения коллекции и обеспечения комфортных условий для создания пар и рождения малышей.

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