Зоопарк Ростова-на-Дону передал парку «Малинки» нескольких животных

Так, в парк привезли пять годовалых фламинго, но пока без характерного розового окраса, ведь они еще совсем маленькие. Также на новом месте обустраиваются два верблюда гуанако по кличкам Жюль и Женева. Пока посетители парка не смогут познакомиться с новыми обитателями. Все животные помещены на обязательный 21-дневный карантин. После его завершения фламинго присоединятся к основной стае, а гуанако поселятся в вольере «Южная Америка».