Зоопарк Ростова-на-Дону передал парку «Малинки» нескольких животных

Южный парк «Малинки» получил ценный подарок от Ростовского зоопарка — пять молодых фламинго и пару верблюдов гуанако. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале парка.
Так, в парк привезли пять годовалых фламинго, но пока без характерного розового окраса, ведь они еще совсем маленькие. Также на новом месте обустраиваются два верблюда гуанако по кличкам Жюль и Женева. Пока посетители парка не смогут познакомиться с новыми обитателями. Все животные помещены на обязательный 21-дневный карантин. После его завершения фламинго присоединятся к основной стае, а гуанако поселятся в вольере «Южная Америка».
Отметим, что обмен животными проводится среди зоопарков для обогащения коллекции и обеспечения комфортных условий для создания пар и рождения малышей.
Подпишись на нас в Telegram.