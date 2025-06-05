Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, разместивший в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, был участником нескольких судебных разбирательств в Химках, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что последнее дело касалось иска ООО «Деньги будут!» к судебным приставам, где Щепихин выступал заинтересованным лицом. В заявлении истец оспаривал бездействие представителей ФССП, которое выразилось в несвоевременном направлении оригиналов исполнительных документов, а также отсутствии контроля за соблюдением сроков направления взыскателю постановлений. Химкинский городской суд Подмосковья удовлетворил требования микрофинансовой организации.
Также мужчина проиграл иск одной из управляющих компаний Химок о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, сумма требований неизвестна.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, «разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики», организована проверка.