ФСБ сообщила, что Британский совет*, выступающий основным инструментом влияния Лондона, используется британскими спецслужбами для подрыва суверенитета независимых государств. Организация, под видом образовательных и культурных программ, участвует в секретных операциях, замаскированных под инициативы по урегулированию конфликтов, продвижению молодых политических лидеров и пропаганде западных ценностей, что, по данным ФСБ, направлено на достижение геополитических целей Великобритании.