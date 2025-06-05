Деятельность поддерживающего ЛГБТ** «Британского совета»* признали нежелательной в РФ

По данным Генпрокуратуры, организация активно поддерживает ЛГБТ**-движение, а также реализует проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ и нацеленные на ослабление российской идентичности в бывших советских республиках.
ФСБ сообщила, что Британский совет*, выступающий основным инструментом влияния Лондона, используется британскими спецслужбами для подрыва суверенитета независимых государств. Организация, под видом образовательных и культурных программ, участвует в секретных операциях, замаскированных под инициативы по урегулированию конфликтов, продвижению молодых политических лидеров и пропаганде западных ценностей, что, по данным ФСБ, направлено на достижение геополитических целей Великобритании.
Ранее минюст внёс международную организацию Amnesty International* в список нежелательных на территории России. По данным Генпрокуратуры, участники организации поддерживают экстремистские организации и спонсируют деятельность иноагентов.
* Внесены в реестр нежелательных организаций.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.