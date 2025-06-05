Организация Британский совет* принимает участие в операциях спецслужб Великобритании, направленных против суверенитета независимых государств. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве отметили, что организация не только продвигает в разных странах образовательные, культурные программы и программы по искусству. Спецслужбы задействуют ее также в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.
«Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей», — подчеркнули в ЦОС.
В ФСБ призвали партнеров из дружественных стран последовать примеру России и купировать работу Совета на территории своих государств.
В 2024 году сотрудники Федеральной службой безопасности России выявили деятельность британской правительственной организации «Британский совет*» (англ. British Council) на территории Херсонской области. Сотрудники ФСБ России обнаружили, что через подконтрольные организации этот британский фонд ведет разведывательную деятельность в интересах киевского режима.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. ФСБ сейчас не обнародует многие результаты работы против украинских агентов и диверсантов, но обязательно об этом расскажет, отметил глава ведомства.
*Организация, признанная Генпрокуратурой нежелательной в РФ.