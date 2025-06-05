ГП признала организацию «Британский совет» нежелательной в России

Как отмечают в Генпрокуратуре, прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики. При этом активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в России ЛГБТ*-движение. Реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ.