Кузбасс отправил Беларуси в подарок сибирские кедры

Аллея появится в Бресте. Всего туда отправлено сто кедров. Чтобы растения не испортились, их везут в рефрижераторе, где поддерживается нужный температурный режим. Возраст каждого кедра — 10 лет.
Планируется, что в ходе своего рабочего визита в республику губернатор Кузбасса (Илья Середюк — Sputnik) примет участие в высадке памятной аллеи.
Традицию создавать кедровые аллеи в память о героях войны придумал житель Кузбасса, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Терехов, которому в этом году исполнилось 99 лет.
Первую такую аллею он высадил сам в 1983 году в Курской области — на месте гибели брата, который воевал на фронте. О своей судьбе и о том, как пришла идея высаживать кедры, он рассказывал в интервью Sputnik. Одна из аллей, в создании которой ветеран принимал участие, есть в белорусском Борисове.