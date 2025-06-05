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Кузбасс отправил Беларуси в подарок сибирские кедры

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Кедры из Кемеровской области (Кузбасса) отправлены в Беларусь, чтобы создать аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Источник: Sputnik.by

Аллея появится в Бресте. Всего туда отправлено сто кедров. Чтобы растения не испортились, их везут в рефрижераторе, где поддерживается нужный температурный режим. Возраст каждого кедра — 10 лет.

Планируется, что в ходе своего рабочего визита в республику губернатор Кузбасса (Илья Середюк — Sputnik) примет участие в высадке памятной аллеи.

пояснили в пресс-службе

Традицию создавать кедровые аллеи в память о героях войны придумал житель Кузбасса, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Терехов, которому в этом году исполнилось 99 лет.

Первую такую аллею он высадил сам в 1983 году в Курской области — на месте гибели брата, который воевал на фронте. О своей судьбе и о том, как пришла идея высаживать кедры, он рассказывал в интервью Sputnik. Одна из аллей, в создании которой ветеран принимал участие, есть в белорусском Борисове.