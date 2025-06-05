Кузбасс отправил Беларуси в подарок сибирские кедры

Первую такую аллею он высадил сам в 1983 году в Курской области — на месте гибели брата, который воевал на фронте. О своей судьбе и о том, как пришла идея высаживать кедры, он рассказывал в интервью Sputnik. Одна из аллей, в создании которой ветеран принимал участие, есть в белорусском Борисове.