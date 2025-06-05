Не забудь зарядить телефон: Где сегодня в Кишинёве отключат свет — адреса и время

Узнайте, где в столице сегодня не будет электричества.
О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
Индепенденцей, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 10/2, 10/5, 24/3 — с 08:50 до 16:00.
Буюканы:
Пьетрэрией, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19, Каля Ешилор, 30 — с 09:00 до 17:00.
Центр:
В. Докучаева, 4 — с 09:30 до 16:00.
Чеканы:
М. Садовяну, 22, П. Заднипру, 2, ⅔, 4/1, 4/2, 4/6, 5/4, 9999 — с 09:20 до 16:30.
М. Садовяну, 22/1, 24/1, М. чел Батрын, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/6, 13/1, 15, 15/1, 15/2, П. Заднипру, 7/4 — с 09:25 до 16:30.
Подул Ыналт, 1−7, 11−15, 2−8, 12, 9999 — с 09:00 до 16:00.