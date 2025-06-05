NYP: в США продается за $4,3 млн квартира музы Пикассо — художницы Жило

В Нью-Йорке выставлена на продажу квартира французской художницы Мари Франсуазы Жило — музы и любимой женщины испанского живописца Пабло Пикассо, стоимость недвижимости — 4,3 млн долларов, пишет New York Post.
«Величественный дуплекс покойной Жило находится в самом сердце исторического района художников на West 67th. Жилье отличается высокими и поразительно выглядящими сводчатыми потолками высотой более 17 футов (5,18 метров, — прим. ред.), камином, большими окнами, выходящими на север, и отличной планировкой четырех спален», — говорится в материале.
Уточняется, что в квартире хорошее естественное освещение, что важно для живописцев.
Само здание, где расположен дуплекс, является одной из нескольких специальных резиденций художников в культовом квартале Нью-Йорка — West 67th Street Artists Colony. Район стал известен благодаря высокой концентрации здесь квартир художников. Одни из самых известных жителей квартала — художники Марсель Дюшан и Нормал Роквелл, говорится в материале.
Жило родилась в Париже в 1921 году, в 1943 — познакомилась с Пикассо, который был старше ее на 40 лет. В 1948 году они стали жить вместе, у пары родились двое детей, в 1953 — расстались. Потом Жило еще дважды была замужем. Она умерла в 2023 году, ей был 101 год. Помимо живописи художница занималась графикой, литографией и акватинтой.
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