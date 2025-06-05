NYP: в США продается за $4,3 млн квартира музы Пикассо — художницы Жило

Жило родилась в Париже в 1921 году, в 1943 — познакомилась с Пикассо, который был старше ее на 40 лет. В 1948 году они стали жить вместе, у пары родились двое детей, в 1953 — расстались. Потом Жило еще дважды была замужем. Она умерла в 2023 году, ей был 101 год. Помимо живописи художница занималась графикой, литографией и акватинтой.