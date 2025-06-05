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Одежда и обувь известного польского бренда Big Star попала под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси одежду и обувь популярного бренда из Польши.

Источник: Комсомольская правда

Одежда и обувь известного польского бренда Big Star попала под запрет в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Госстандарта.

Сообщается, что под запретом оказалась одежда и обувь бренда Big Star Limited (Польша, страна изготовления Китай). В перечень попали женские, мужские и детские куртки, пальто, рубашки, блузки, платья. При проверке одежды показатель воздухопроницаемости оказался в разы ниже нормы.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси одежду и обувь популярного бренда из Польши. Фото: danger.gskp.by.

Кроме того, запретили продавать и женскую обувь указанного бренда. Выяснилось, что показатель прочности крепления подошвы оказался ниже установленной нормы. Также в запрещенном списке указаны детские носки и ремень. Всего под запретом оказалось 39 наименований от бренда. Одежду и обувь запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 5 июня 2025 года.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси одежду и обувь популярного бренда из Польши. Фото: danger.gskp.by.

Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси нижнее белье и пижамы ряда брендов.

Тем временем в Беларуси санэпидслужба запретила продавать консервы печени трески с паразитами.

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