Одежда и обувь известного польского бренда Big Star попала под запрет в Беларуси

Кроме того, запретили продавать и женскую обувь указанного бренда. Выяснилось, что показатель прочности крепления подошвы оказался ниже установленной нормы. Также в запрещенном списке указаны детские носки и ремень. Всего под запретом оказалось 39 наименований от бренда. Одежду и обувь запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 5 июня 2025 года.