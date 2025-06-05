В Самарской области появится следж-хоккейная сборная

В Тольятти обсудили, как будет формироваться ее состав и какие задачи перед ней стоят.
Тренироваться начнут с 1 июля. Занятие планируют проводить каждый день. С игроками заключат профессиональные контракты.
«Это должно стать примером того, что каждый любитель, занимающийся следж-хоккеем, имеет возможность сделать этот вид спорта своей основной профессией и получать зарплату, занимаясь любимым делом», — объяснил глава «Лады-следж» Дмитрий Дронов.
Задача — попасть в Высшую лигу. Предстоящий сезон поделят на нее и Лигу героев. В каждой в стартовом круге поучаствуют десять коллективов. Волжане будут в последней. Там клубы частично или полностью состоят из ветеранов спецоперации.
«Планируем точечные усиления опытными профессиональными следж-хоккеистами, для того чтобы завоевать право на участие в чемпионате России», — добавил гендир «Лады» Александр Харламов.
При этом игроки, которые не попали в основной состав, продолжат выступать в любительских турнирах. Там будут набираться опыта, чтобы все-таки пробиться в первую команду.
Ранее следж-хоккейные «Лада» и ЦСК ВВС стали призерами турнира в Санкт-Петербурге.
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