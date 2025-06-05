Более трети россиян негативно отнесутся к смене ударения в слове «звонит»

В ходе опроса ВЦИОМ, результаты которого приводит РБК, также был задан вопрос об оценке собственной грамотности. В этом году, как и десять лет назад, большинство опрошенных оценили свои знания на «хорошо». Средний балл владения родным языком составил 3,9 из максимально возможных пяти.