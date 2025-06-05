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Более трети россиян негативно отнесутся к смене ударения в слове «звонит»

97% россиян считают важным соблюдение правил русского языка.

Источник: Аргументы и факты

Подавляющее большинство граждан России (97%) считают важным соблюдение правил русского языка. Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в честь Дня русского языка, который отмечается 6 июня, большинство опрошенных считают, что норма русского языка определяется словарями и языковедами, а не тем, как говорит большинство людей.

В ходе опроса ВЦИОМ, результаты которого приводит РБК, также был задан вопрос об оценке собственной грамотности. В этом году, как и десять лет назад, большинство опрошенных оценили свои знания на «хорошо». Средний балл владения родным языком составил 3,9 из максимально возможных пяти.

Самооценка грамотности коррелирует с умением правильно ставить ударение в слове «звонит». Чем выше самооценка, тем реже люди ошибаются в ударении. Семь из десяти опрошенных без труда ставят ударение на второй слог в слове «звонит».

Ранее опрос показал, что россияне оценивают свою финансовую грамотность в среднем на «тройку с плюсом».