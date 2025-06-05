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В Самаре трамваи № 9 изменят график движения с 5 июня по просьбе трудящихся

Власти Самары решили внести изменения в график движения трамвая маршрута № 9 с целью улучшения условий труда сотрудников местных заводов.

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Власти Самары решили внести изменения в график движения трамвая маршрута № 9 с целью улучшения условий труда сотрудников местных заводов.

Отныне первые рейсы, а начнут отправляться значительно раньше обычного, обеспечивая удобство передвижения работникам промышленности.

Теперь утренний трамвай маршрута № 9 стартует с остановки «Костромской переулок» ровно в 5 часов 55 минут утра, а с противоположного направления, от стадиона «Металлург», он отправляется чуть позже — в 6 часов 14 минут.

Такое нововведение позволит сотрудникам заводских цехов добираться до мест трудовой деятельности вовремя, избегая неудобства и спешки, особенно если их рабочий день начинается достаточно рано.

Департамент городского транспорта объяснил, что данные меры были приняты исходя из многочисленных обращений трудящихся, связанных именно с необходимостью раннего начала рабочего графика.

Остальные рейсы трамвая останутся неизменными и продолжат следовать согласно ранее утвержденному графику.

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