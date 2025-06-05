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Самым популярным летним блюдом в Ростове оказалась окрошка

Окрошка лидирует: какие блюда предпочитают ростовчане в жару.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Новое исследование выявило кулинарные предпочтения ростовчан в летний период. Опрос показал, что традиционная окрошка уверенно лидирует среди летних блюд, набрав 39% голосов. Об этом сообщили специалисты сервиса SuperJob.

У ростовчан есть три любимых блюда — окрошка — 39% голосов, шашлык — 37% и свекольник — 2%.

При этом, каждый пятый респондент назвал другие варианты — от вареной кукурузы до фруктового желе.

Возрастные предпочтения показали, что молодежь до 35 лет — фанаты шашлыка, их 58%. А респонденты 35−45 лет — ценители окрошки, их 45%.

— С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.

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