8 июня закрывается движение на бульварах в центре Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали о запрете проезда 8 июня по внутренней стороне Бульварного кольца. Ограничения движения связаны с проведением массового спортивного события.
С 00:01 8 июня до 05:00 9 июня нельзя будет проехать по:
— Сретенскому бульвару (от улицы Большая Лубянка до Фролова переулка);
— Страстному бульвару (от Нарышкинского проезда до улицы Петровки);
— Рождественскому бульвару (от улицы Рождественки до улицы Большая Лубянка);
— Тверскому бульвару (от Большой Никитской до Тверской улицы);
— Чистопрудному бульвару (от Мясницкой улицы до дома 12, корп. 2, на Чистопрудном бульваре);
— Гоголевскому бульвару (от улицы Волхонки до улицы Знаменки);
— Никитскому бульвару (от дома № 12 на Новинском бульваре до Большой Никитской улицы);
— Петровскому бульвару (от улицы Петровка до Крапивенского переулка).
Парковка на этих участках запрещена 7 июня с 00:01 до завершения мероприятия.