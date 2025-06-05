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8 июня закрывается движение на бульварах в центре Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали о запрете проезда 8 июня по внутренней стороне Бульварного кольца.

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали о запрете проезда 8 июня по внутренней стороне Бульварного кольца. Ограничения движения связаны с проведением массового спортивного события.

С 00:01 8 июня до 05:00 9 июня нельзя будет проехать по:

— Сретенскому бульвару (от улицы Большая Лубянка до Фролова переулка);

— Страстному бульвару (от Нарышкинского проезда до улицы Петровки);

— Рождественскому бульвару (от улицы Рождественки до улицы Большая Лубянка);

— Тверскому бульвару (от Большой Никитской до Тверской улицы);

— Чистопрудному бульвару (от Мясницкой улицы до дома 12, корп. 2, на Чистопрудном бульваре);

— Гоголевскому бульвару (от улицы Волхонки до улицы Знаменки);

— Никитскому бульвару (от дома № 12 на Новинском бульваре до Большой Никитской улицы);

— Петровскому бульвару (от улицы Петровка до Крапивенского переулка).

Парковка на этих участках запрещена 7 июня с 00:01 до завершения мероприятия.