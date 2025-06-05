Уголовным штрафом закончился вечер выходного дня для 27-летнего пермяка

Но владелец транспортного средства понял, что кто-то побывал за рулем его «ласточки». Об этом свидетельствовали сломанный стартер, трещина на лобовом стекле, а также испарившиеся из бака 15 литров бензина. Пострадавший вызвал правоохранительные органы, а его сын провел собственное расследование. Он обзвонил местных таксистов и выяснил, кого именно видели в то утро в салоне транспортного средства. Эта информация была подтверждена полицейскими. Личность угонщика была установлена. На суде гражданин свою вину не отрицал, раскаивался и просил о снисхождении. В качестве наказания ему был назначен уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей.