Омские школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Сегодня в Омской области более 2 тысяч выпускников приступили к сдаче ЕГЭ по дополнительным предметам: биологии, географии и иностранным языкам. За соблюдением порядка проведения экзаменов следят из ситуационно-информационного центра, расположенного на базе технического университета.