Омские школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Сегодня в Омской области более 2 тысяч выпускников приступили к сдаче ЕГЭ по дополнительным предметам: биологии, географии и иностранным языкам. За соблюдением порядка проведения экзаменов следят из ситуационно-информационного центра, расположенного на базе технического университета.
В режиме реального времени за ходом экзамена наблюдают 28 онлайн-наблюдателей. Всего в регионе открыты 50 пунктов проведения ЕГЭ, где организовано строгое соблюдение всех правил.
Следующие экзамены состоятся 10 и 11 июня. Для выпускников это будут последние испытания — они сдадут устную часть по иностранному языку и экзамен по информатике.
Ранее мы писали, что в Омской области выделят 34 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов.