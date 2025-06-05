Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Всего сдают профильные дисциплины около 2 тысяч выпускников.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омской области более 2 тысяч выпускников приступили к сдаче ЕГЭ по дополнительным предметам: биологии, географии и иностранным языкам. За соблюдением порядка проведения экзаменов следят из ситуационно-информационного центра, расположенного на базе технического университета.

В режиме реального времени за ходом экзамена наблюдают 28 онлайн-наблюдателей. Всего в регионе открыты 50 пунктов проведения ЕГЭ, где организовано строгое соблюдение всех правил.

Следующие экзамены состоятся 10 и 11 июня. Для выпускников это будут последние испытания — они сдадут устную часть по иностранному языку и экзамен по информатике.

Ранее мы писали, что в Омской области выделят 34 миллиона рублей на ремонт школ и детских садов.