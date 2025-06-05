Стала известна причина смерти первого астронавта Канады Марка Гарно

Первый астронавт Канады и бывший министр иностранных дел Марк Гарно умер 4 июня в 76 лет после непродолжительной болезни.
Гарно родился в Квебеке. Он окончил Королевский военный колледж в Кингстоне в Онтарио, где получил степень бакалавра наук в области инженерной физики. Бывший офицер Королевского военно-морского флота Канады Гарно стал первым канадцем в космосе. Первый полет он совершил в 1984 году на борту американского космического челнока. После этого канадец был в космосе еще два раза, сообщает Associated Press.
Гарно работал в правительстве премьера Джастина Трюдо. Он возглавлял министерство иностранных дел и министерство транспорта. Также Гарно был членом парламента от Либеральной партии в районе Монреаля с 2008 по 2023 год.
В недавнем интервью он признался, что три полета в космос изменили его взгляд на Землю.
«Когда вы видите эту разреженную атмосферу и понимаете, что мы наполняем ее парниковыми газами и загрязняющими веществами, когда вы видите эти вещи, вы понимаете: “Что мы делаем?” Если мы не позаботимся об этой планете, нам больше некуда будет идти», — сказал канадец в 2024 году.
Гарно отмечал, что полет в космос дал ему уверенность, а жизнь после уже «не была такой пугающей».
В Канаде несколько школ названы в честь Гарно. В США он прожил девять лет. Двое из его детей родились в Америке.
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