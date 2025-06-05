Стала известна причина смерти первого астронавта Канады Марка Гарно

«Когда вы видите эту разреженную атмосферу и понимаете, что мы наполняем ее парниковыми газами и загрязняющими веществами, когда вы видите эти вещи, вы понимаете: “Что мы делаем?” Если мы не позаботимся об этой планете, нам больше некуда будет идти», — сказал канадец в 2024 году.