Россиян предупредили о самых опасных днях июня 2025 года

По словам собеседницы издания, 12 и 24 июня, в свою очередь, станут «днями разрушений», и на эти даты лучше не планировать важные дела, запуски новых проектов или, например, открытие бизнеса. При этом Богданова отметила, что если имеется желание что-то окончательно разрушить или стереть из памяти, то энергии этих дней как раз в этом помогут.