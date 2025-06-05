Россиян предупредили о самых опасных днях июня 2025 года

Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова в беседе с «Москвой 24» заявила, что 5, 12, 13, 17, 20, а также 24, 25 и 29 июня станут самыми опасными днями первого летнего месяца.
Как заметила собеседница издания, одной из наиболее опасных дат в начале лета считается 20 июня. Она обратила внимание на то, что это так называемый разъединяющий день, в ходе которого любые усилия будут потрачены зря и могут иметь негативные последствия, поэтому астролог советует не планировать какие-либо важные дела на эту дату.
Кроме того, Богданова указала, что 5, 17 и 29 июня — это «дни без богатства». Эксперт по китайской астрологии и фэншуй пояснила, что в эти даты категорически не рекомендуется делать вклады, инвестировать во что-либо, совершать крупные покупки и брать кредиты.
По словам собеседницы издания, 12 и 24 июня, в свою очередь, станут «днями разрушений», и на эти даты лучше не планировать важные дела, запуски новых проектов или, например, открытие бизнеса. При этом Богданова отметила, что если имеется желание что-то окончательно разрушить или стереть из памяти, то энергии этих дней как раз в этом помогут.
Астролог советует быть осторожными и внимательными 13 и 25 июня в силу того, что это «дни опасности», когда не стоит рисковать, делать крупные покупки, вкладывать деньги и подписывать договоры, но в то же врем эти даты прекрасно подойдут для отдыха и самопознания.
Читайте также: Инопланетяне и дети на Марсе: названы прогнозы на следующие 50 лет в космосе.