В Омской области продолжат искать пропавшую Милену Акентьеву

В СУ СКР по Омской области сообщили о продолжении поисков 18-летней Милены Акентьевой. Ранее мы писали о том, что масштабные поиски пропавшей в Муромцевском районе школьницы были свернуты в понедельник, 2 июня.
Напомним, 11-классница, живущая в селе Моховой Привал, пропала ранним утром 18 мая — убежала в лес из дома подруги в соседнем селе Камышино-Воронежское. По факту безвестного исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело.
«Следователями с применением криминалистической техники проведены осмотры дома и местности, допрошены свидетели, знакомые и родственники девушки, с кем она общалась непосредственно перед тем, как уйти, а также мать девушки, которая пояснила, что 18 мая около 6 часов 30 минут ей позвонила дочь и сообщила, что заблудилась, после этого связь с ней прервалась», — поделились промежуточными итогами расследования в СУ СКР.
Как сообщили в следкоме, поисковые мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров по-прежнему продолжаются. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по тел.79−32−97 или 395−506.
Ранее «КП Омск» рассказывала о том, почему Милена могла неожиданно убежать в лес ранним утром.