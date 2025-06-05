В Омской области продолжат искать пропавшую Милену Акентьеву

«Следователями с применением криминалистической техники проведены осмотры дома и местности, допрошены свидетели, знакомые и родственники девушки, с кем она общалась непосредственно перед тем, как уйти, а также мать девушки, которая пояснила, что 18 мая около 6 часов 30 минут ей позвонила дочь и сообщила, что заблудилась, после этого связь с ней прервалась», — поделились промежуточными итогами расследования в СУ СКР.