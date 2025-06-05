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Телеканал НТВ подписал титры Зеленского в эфире как «грязный рот» и «существо»

В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ титр президента Украины Владимира Зеленского подписали как «существо».

В эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ титр президента Украины Владимира Зеленского подписали как «существо».

При этом кадр с комментарием Зеленского о втором раунде российско-украинских переговоров был подписан как «грязный рот».

— Итоги второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле террорист Зеленский решил прокомментировать в привычной ему хамской манере, — говорится в подводке ведущих к сюжету с украинским лидером.

В мае украинская журналистка в ходе прямого эфира на телеканале «Интер» назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Ведущая рассказывала о предстоящем телефонном разговоре между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на праздник 9 Мая. В своей публикации Медведев назвал Зеленского «зеленым небритым чмо» и «гнидой».