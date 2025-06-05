Телеканал НТВ подписал титры Зеленского в эфире как «грязный рот» и «существо»

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на праздник 9 Мая. В своей публикации Медведев назвал Зеленского «зеленым небритым чмо» и «гнидой».