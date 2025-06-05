«Пусть уродуют дома»: глава Дагестана Меликов возмутился из-за забора в регионе

До этого глава Дагестана также возмутился из-за незаконных врезов в газопроводы: он уточнил, что в поселке Ленинкент в Махачкале после проверки устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Местные жители произвели незаконную врезку в газовую трубу и протянули шланг, чтобы пользоваться природным ресурсом.