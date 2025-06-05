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«Пусть уродуют дома»: глава Дагестана Меликов возмутился из-за забора в регионе

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал чиновников Табасаранского района, которые оградили Хучнинский водопад высоким забором. Своими мыслями Меликов поделился в личном блоге.

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал чиновников Табасаранского района, которые оградили Хучнинский водопад высоким забором. Своими мыслями Меликов поделился в личном блоге.

Лидер республики подчеркнул, что Хучнинский водопад является памятником природы, а не туристическим объектом, и указал на негативное воздействие массового и бесконтрольного посещения объекта на экологию региона.

При этом он признал необходимость защиты водопада, но выразил мнение, что местные власти приняли чрезмерные меры. В связи с этим он поручил министру природы изучить ситуацию и принять соответствующие решения.

— Вместе с местными жителями я возмущен тем, как чиновники собрались эти меры принимать. Такими заборами пусть уродуют свои дома и дачи, — написал Меликов в своем Telegram-канале.

До этого глава Дагестана также возмутился из-за незаконных врезов в газопроводы: он уточнил, что в поселке Ленинкент в Махачкале после проверки устранили нарушения в газоснабжении более чем 20 частных домов. Местные жители произвели незаконную врезку в газовую трубу и протянули шланг, чтобы пользоваться природным ресурсом.